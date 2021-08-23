ВИДЕО | Жителей Эстонии терроризируют мошенники. Чтобы не лишиться сбережений, просто скажите ”Нет, спасибо!”

В течение последнего года жителям Эстонии настойчиво звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка и выманивали деньги. Также активно распространяются предложения о фальшивых инвестициях. Массовая волна мошеннических звонков вызывает особое беспокойство именно сейчас, потому что с сентября многим людям выплачиваются деньги, накопленные во второй пенсионной ступени, в коих, конечно же, заинтересованы мошенники. Злоумышленники пытаются обманом заставить людей дать доступ к банковскому счету по телефону или же предлагают фантастические возможности для инвестиций, а жертва сама переводит свои деньги на счет мошенника. Все происходит гораздо проще, чем мы себе представляем.

”Мы решили сосредоточиться на мошеннических звонках якобы из банка и инвестиционном мошенничестве, поскольку на сегодняшний день это наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества. С помощью кампании мы не только предупреждаем людей о мошенничестве, но и даем им возможность услышать, как звучит мошеннический звонок, чтобы распознать его, и делимся советом о том, как на такой звонок ответить. Мошенники — отличные манипуляторы, с которыми никогда не стоит вступать в разговор. Если кто-то по телефону спросит ваше имя пользователя в интернет-банке или предложит фантастическую возможность для инвестиций, вам просто нужно сказать ”Нет, спасибо!” и повесить трубку”, — сказала Катрин Талихярм, исполнительный директор Союза банков Эстонии.

По словам руководителя службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пауля Пихельгаса, в Эстонии наиболее распространены две схемы мошенничества, из-за которой только за семь месяцев этого года люди в общем потеряли 3,2 миллиона евро. „Многие жители Эстонии скоро получат свои сбережения из второй пенсионной ступени, поэтому особенно важно, чтобы люди умели распознавать звонки мошенников и другие схемы, чтобы защитить себя от этих преступлений", — сказал Пихельгас.