ВИДЕО | Жителей Эстонии терроризируют мошенники. Чтобы не лишиться сбережений, просто скажите ”Нет, спасибо!”(27)
В течение последнего года жителям Эстонии настойчиво звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка и выманивали деньги. Также активно распространяются предложения о фальшивых инвестициях. Массовая волна мошеннических звонков вызывает особое беспокойство именно сейчас, потому что с сентября многим людям выплачиваются деньги, накопленные во второй пенсионной ступени, в коих, конечно же, заинтересованы мошенники. Злоумышленники пытаются обманом заставить людей дать доступ к банковскому счету по телефону или же предлагают фантастические возможности для инвестиций, а жертва сама переводит свои деньги на счет мошенника. Все происходит гораздо проще, чем мы себе представляем.
”Мы решили сосредоточиться на мошеннических звонках якобы из банка и инвестиционном мошенничестве, поскольку на сегодняшний день это наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества. С помощью кампании мы не только предупреждаем людей о мошенничестве, но и даем им возможность услышать, как звучит мошеннический звонок, чтобы распознать его, и делимся советом о том, как на такой звонок ответить. Мошенники — отличные манипуляторы, с которыми никогда не стоит вступать в разговор. Если кто-то по телефону спросит ваше имя пользователя в интернет-банке или предложит фантастическую возможность для инвестиций, вам просто нужно сказать ”Нет, спасибо!” и повесить трубку”, — сказала Катрин Талихярм, исполнительный директор Союза банков Эстонии.
По словам руководителя службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пауля Пихельгаса, в Эстонии наиболее распространены две схемы мошенничества, из-за которой только за семь месяцев этого года люди в общем потеряли 3,2 миллиона евро. „Многие жители Эстонии скоро получат свои сбережения из второй пенсионной ступени, поэтому особенно важно, чтобы люди умели распознавать звонки мошенников и другие схемы, чтобы защитить себя от этих преступлений", — сказал Пихельгас.
По его словам, с начала года по конец июля полиция зарегистрировала 313 преступлений, совершенных по мошеннической схеме "звонок из банка", жертвам был нанесен ущерб в общей сумме более 1,2 млн евро. Только в июле полиция зарегистрировала 84 таких мошенничеств, общая сумма ущерба составила почти 356 000 евро. Жертвами мошенничества под предлогом инвестирования за семье месяцев этого года стало 184 человека, которые в сумме лишились более 2 млн евро.
”В творческом решении кампании мы подчеркиваем простоту: ”Нет, спасибо!” — это четкое и запоминающееся сообщение в ситуации, когда вам нужно вежливо выбраться из ловушки финансовых мошенников. Просто скажите: ”Нет, спасибо!”, положите трубку, и ситуация разрешится. Визуальная сторона кампании также лаконична, упор сделан на аудио — в сотрудничестве со специалистами по финансовым преступлениям Департамента полиции и погранохраны мы смоделировали типичные телефонные разговоры с мошенниками, чтобы познакомить людей с наиболее распространенными махинациями”, — сказал креативный директор кампании Мадис Отс из Salama.
Кампания продлится до конца сентября. В это время люди получают информацию о финансовом мошенничестве из телевидения, радио и печатных СМИ, рекламных проспектов и Интернета. Особое внимание уделяется русскоязычному общению, поскольку, по данным Департамента полиции и погранохраны, большинство жертв телефонного мошенничества — русскоязычные люди всех возрастов, проживающие в Эстонии.
Как распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений?
Признаки опасности
Кто-то, кто представляется сотрудником банка, спрашивает данные Вашей банковской карты или доступ к банковскому счету. Помните, настоящий банковский служащий о таких вещах никогда не спросит!
Зачастую мошенники представляются сотрудниками службы безопасности или внутреннего контроля банка, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, а также пытаются убедить человека, что именно они не мошенники.
Если после "Нет, спасибо!" вам снова звонят с неизвестных номеров, советуем не отвечать на такие звонки.
Незнакомый человек, убедительно и бойко, по телефону или в интернете, предлагает Вам фантастическую возможность приумножить свои сбережения. Будьте уверены, что, если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это точно неправда.
Номер звонящего создает впечатление, что он звонит из-за границы. Цель этого — показаться важным человеком и скрыть реальное местоположение.
Вас перенаправят на сайт, ”доказывающий” полезность инвестиции — все выглядит ”по-настоящему”.
По словам звонящего, решать нужно немедленно, иначе инвестиционная возможность исчезнет.
Звонящий просит или даже приказывает хранить все действия в секрете от близких под предлогом того, что это эксклюзивное и персональное предложение.
При общении в интернете Вас попросят поделиться экраном Вашего компьютера или загрузить программу (например, AnyDesk или TeamViewer). Фактически, это дает злоумышленнику возможность удаленно управлять Вашим компьютером.
Самый надежный способ защитить себя и свое имущество — просто сказать: ”Нет, спасибо!”.
Читайте подробнее: www.netspasibo.ee
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