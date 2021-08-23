Ремонт дороги в Пыхья-Таллинне изменит организацию дорожного движения

“В ходе ремонта будет поменяно асфальтовое покрытие и люки. После ремонта строитель обязан восстановить озеленение”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна просит участников дорожного движения следить за временной организацией движения и дорожными знаками. Управа района приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительными работами, и просит ради лучшего финального результата отнестись к ним с пониманием и терпением.

Строительные работы на улице Ядала заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы выполняет AS TREF Nord.

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