В Нарве пьяный велосипедист врезался в автомобиль

Сообщение об аварии поступило в 16:33. по имеющимся данным, возле автобусной остановки у дачного товарищества ”Балтика” в Нарве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде врезался в двигавшийся в том же направлении легковой автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 65-летний мужчина.