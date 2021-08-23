ЧП и криминал
23.08.2021, 07:16

В Нарве пьяный велосипедист врезался в автомобиль

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Taavi Sepp
Вчера в Ида-Вирумаа нетрезвый велосипедист врезался в автомобиль.

Сообщение об аварии поступило в 16:33. по имеющимся данным, возле автобусной остановки у дачного товарищества ”Балтика” в Нарве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде врезался в двигавшийся в том же направлении легковой автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 65-летний мужчина.

Медики скорой оказали велосипедисту первую помощь и отпустили на домашнее лечение.

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