31 общественный деятель поддержал кандидатуру Хенна Пыллуааса на пост президента

"Эстония ждет такого президента, который соблюдает конституцию, считает высшей целью независимость Эстонии, сохранение и развитие эстонского народа, языка и культуры, слышит и учитывает голос народа и стремится гарантировать демократические права, с внешнеполитическим и внутриполитическим опытом, объединяет народ, является мерилом честности и достоинства", — отмечается в обращении, которые цитирует rus.err.