Осенью подорожает газ. Смотрите, для для кого повышение цен будет наиболее ощутимо, а кому переживать не стоит

Сложнее предположить, какую сумму будут выкладывать за газ крупные потребители, использующие газ как источник тепла. Поскольку в этом случае объемы потребления зависят от температуры воздуха зимой, площади жилья и его теплостойкости. Вполне возможно, что квартирное товарищество, которое год назад платило 300 евро по сентябрьскому счету, в этом году уже получит счет на 450 евро. К этому еще добавляются сетевые сборы за транспортировку газа.

Таким образом, в домах, где газ используется для газовой плиты и для нагрева воды, а потребление составляет около 30 кубометров, стоимость составит 15–16 евро в месяц вместо нынешних 10 евро.

Большинство домашних клиентов Eesti Gaas потребляют газ в маленьких количествах, например, готовя еду на газовой плите. Для них увеличение счета может быть в пределах 1–2 евро. У использующих газовый бойлер вместе с газовой плитой счета могут вырасти на 5 евро в месяц. Для тех же, кто отапливает газом жилье, увеличение будет еще больше, в среднем на 10–20 евро в месяц. Все зависит от объема потребления газа конкретным клиентом.

Повышение цен на газ заметят как крупные потребители, так и частные клиенты. В среднем оно составит 50%, а для некоторых потребителей даже 60%. В денежных единицах цифры будут не такими страшными для тех домашних потребителей, кто использует газ в небольшом объеме.

”Мы надеялись на стабилизацию роста, но прогнозы этого пока не предвещают. Дальше нет возможности держать цены ниже закупочных. Надеемся, что мировые цены в какой-то момент все же начнут снижаться, тогда и мы сможем скорректировать наши ценники в обратную сторону”, — говорит Керсти Тумм, руководитель по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas.

О возможном повышение стоимости газа компания Eesti Gaas сообщила в начале июня. Но тогда еще не было ясно, насколько цена может вырасти. К тому времени уже повысилась стоимость газа в соседней Латвии , на 25–43% в зависимости от объема потребления. Представители же Eesti Gaas предполагали, что в Эстонии повышение если и будет, то не такое основательное. Но теперь выходит, что рост оказался даже большим, чем у соседей.

Председатель одного квартирного товарищества в Таллинне Эвелина Шамрай отмечает, что в их доме около 85% квартир использует газовые плиты. Хотя других, потребляющих газ, установок в доме нет, правление все же будет искать более выгодные варианты для получения газа. Товарищество уже получило уведомление от фирмы о повышение стоимостигаза на 50%.

”Мой счет за газ составляет примерно 1–2 евро каждый месяц, включая сетевую плату. Пользуемся только газовой плитой. Если придется платить по 2–4 евро, то это, возможно, и будет заметно, но куда менее затратно, чем счет за электричество, к примеру. Мы получаем газ напрямую от поставщика, а не через квартирное товарищество. Действующая цена — 0,398 евро за куб. С сентября будет 0,667 евро. И в доме больше ничего от газа не зависит. Но, думаю, не всем так легко придется”, — говорит жительница панельного дома Светлана.

Надо отметить, что фирма, как и прежде, следует принципу — чем больше потребление газа, тем более выгодная цена предлагается потребителю.

”Цена изменится только для тех, кто использует традиционный гибкий пакет, по которому продавец может менять цену, уведомляя за 30 дней, — уточняет Керсти Тумм. — Мы тянули с поднятием цен до последнего. Но больше не можем продавать газ по цене ниже закупочной. Рыночная цена на газ продолжает подниматься, в июле она достигла рекордной величины”, — констатируем Тумм.

”Поскольку потребление газа у разных клиентов сильно отличается, рекомендуем обратиться с конкретным запросом в нашу поддержку. Так мы сможем точнее разъяснить изменения и всячески помочь клиенту. Мы также разослали нашим клиентам персональные оповещения о новой стоимости газа для них. Так что каждый сможет просчитать, какими станут его затраты”, — говорит Керсти Тумм, руководитель по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas. Она добавляет, что поднятие цен не коснется клиентов, получающих газ по фиксированной или по биржевой цене на основе договора.

Менее же всего беспокоиться приходится тем, кто сейчас платит в среднем по 3 евро в месяц. Такие счета вырастут до 5–7 евро.

”Eesti Gaas более-менее монополисты. И неудивительно, что поднимают цены. Как и везде, стоимость повышается. Единственное, что мы сможем — искать цены ниже или пытаться тут договориться. Вариантов не очень много”, — говорит председатель.

По ее мнению, даже повышение месячной платы на 2–3 евро будет ощутимо для жильцов, особенно для пенсионеров.

Сейчас товарищество платит 0,1317 евро за кубометр. Повышение на 50% повысит стоимость до 0,19755 евро. В доме часть жильцов имеют отдельные датчики потребления, остальные платят по количеству жильцов в квартире. К примеру, жительница данного дома Людмила за июнь заплатила по 0,550 евро на двух человек, т. е. в сумме 1,10 евро. За май счет составлял 0,650 евро, за апрель 0,750.

Андрей проживет в рядном доме в Таллинне. Площадь жилья — 125 кв.м. Оно полностью отапливается газом, им же нагревается вода. Ежемесячное потребление газа составляет от 20 до 330 кубов, что по деньгам выходит от 5 до 90 евро. И к этому еще добавляется сетевая плата, которая тоже варьируется от 2 до 40 евро.

”Мы, конечно, тепло очень любим, чтобы минимум 23–24 градуса в квартире. Сами регулируем”, — уточняет Андрей.

Если на данный момент он платит по тарифу 0,31560 евро за кубометр, то в уведомление об изменениях указана новая цена — 0,499 евро.

”Если коротко, то они обнаглели. Слишком резкое повышение, — негодует мужчина. — Я собираюсь посмотреть альтернативные предложения от конкурентов. В том числе и на электричество. Потому что оно у меня сейчас тоже от Eesti Gaas”.

Пока самый дешевый

Eesti Gaas принадлежит 75% газового рынка в Эстонии. Это самый крупный продавец. Всего на сегодняшний день 5 продавцов предлагают свои услуги по Эстоний. Предлагаемые пакеты услуг делятся на фиксированные, гибкие и биржевые. Сравнить их можно на сайте www.gaasihind.ee.