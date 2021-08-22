ФОТО И ВИДЕО | Кристина Каллас: политики сегодня очень хорошо разглагольствуют, но конкретных решений не принимают(26)
Предвыборный съезд партии состоялся на борту круизного теплохода Baltic Queen.
Председатель партии Кристина Каллас в своей речи перед однопартийцами отметила важность перемен.
По ее словам, главной проблемой является региональное неравенство.
Лидер партии Eesti 200 также считает, что изменения нужны и в руководстве страной. "У нас парламент сегодня заклинило. Обструкцией пользуются очень своекорыстно".
На вопрос о том, что она думает по поводу предложения Урмаса Рейнсалу об объединении сил оппозиции с целью смещения центристов от власти в Таллинне, Каллас ответила, что изменения в Таллиннской горуправе в самом деле назрели.
В то же время Кристина Каллас не торопится двумя руками поддерживать это предложение. По ее словам, партия Eesti 200 не ставит себе самоцелью смену власти и приход к власти. Главное — чтобы смена власти означала принятие действительно новых решений на благо развития Эстонии.
Сама Кристина Каллас будет баллотироваться на местных выборах в Тарту. Кандидатом в мэры Таллинна у партии является Марек Рейнаас.