Устроить ребенка в школу в Ласнамяэ оказалось целой проблемой. Почему школы закрывают, если мест не хватает?

Алина раньше жила в Кохтла-Ярве, но недавно семья, где двое детей, переехала в Таллинн. Однако устроить ребенка в школу в Ласнамяэ оказалось целой проблемой.

По шесть парт в ряду

”Во всех школах, куда я обращалась, мне сказали, что у них уже по 30 учеников в классе, и мест просто нет”, — поделилась она своей печалью с газетой Eesti Ekspress. По данным еженедельника, ситуация, где в классе, рассчитанном на 24 человека, на деле учится гораздо больше, — встречается часто.

”Это все — очень странно, — говорит жительница Ласнамяэ по имени Елена. — У меня двое внуков живут за городом и каждое утро едут в Таллинн. Мы обсуждали с дочерью, чтобы они жили у меня и я бы их водила утром в какую-нибудь школу возле дома. Но она сказала, что ни в одну школу ее детей не берут. Поэтому приходится возить их в центр города. Ну что это такое? Почему в Ласнамяэ не хватает мест в школах?”

”Мне тоже пришлось в прошлом году постараться, чтобы найти школу, где будет местечко для моего ребенка, — делится жительница Таллинна, Виктория. — И хочу сказать, что даже при 24 учениках в классе учитель постоянно жалуется, что большая нагрузка, что она не может за всем уследить, что есть дети, которые требуют больше внимания. Я не представляю, каково учителю, если их не 24, а 36!”

”Это ужас! Ладно, в том году был преимущественно дистант, а как они будут размещаться, когда придут все 36? — вопрошает Дмитрий, у которого ребенок ходит в школу, где очень много учеников в классах. — Сын говорил, что у них по шесть парт в ряду, что места в классе ужасно не хватает. Что некоторые приносят свою одежду в класс и вешают на крючки, потому что все раздевалки уже заняты. Ну это же ненормальные условия! Лучше бы они не дороги строили, а новые школы, потому что это не дело. Чему ребенок в таких условиях научится?”

Мест не хватает, но школы закрывают