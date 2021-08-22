22.08.2021, 14:13
ФОТО | Машина вылетела в кювет. Нетрезвый мужчина в салоне утверждает, что он - лишь пассажир(7)
Kenno Soo
В субботу вечером на 96-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (Вильяндимаа) автомобиль Volvo выехал в кювет. Когда на место прибыла полиция, то обнаружила в салоне только нетрезвого мужчину, сидевшего на месте пассажира.
О том, что в кювете находится автомобиль, сообщил проезжавший мимо водитель. По предварительным данным, за рулем машины никого не было, а на месте пассажира сидел предположительно нетрезвый мужчина, который употреблял алкоголь. Полиции мужчина объяснил, что водитель аварийной машины ушел искать трактор.
Полиция сама вызвала буксир, и автомобиль увезли с места происшествия.
Водителя поблизости так и не обнаружили, никто с трактором на место ДТП не прибыл.
Всё свидетельствует о том, что находившийся в машине мужчина в момент ДТП сам находился за рулём. Поскольку свидетелей не было, то трудно доказать, что именно он в нетрезвом виде управлял машиной.
К счастью, никто в аварии не пострадал.