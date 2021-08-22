Сводка за сутки: водитель сбил 89-летнего мужчину и скрылся. Подробности пяти ДТП с тяжкими последствиями

21 августа в 10.20 на 8-м километре шоссе Раннаметса — Икла (Пярнумаа) водитель, личность которого на данный момент неустановлена, при обгоне задел 89-летнего велосипедиста, который в результате упал. Мужчину доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 16.22 в Пярну на расположенной рядом с Таммисте теэ дорожкой для легкого транспорта столкнулись двигавшиеся на велосипедах в одном направлении 67-летний мужчина и 51-летняя женщина. Они упали и получили травмы. Скорая помощь доставила обоих в больницу.

В 16.28 ДТП произошло в Таллинне на улице Лубья у дома номер 4, где совершавшая на Škoda Fabia левый поворот 67-летняя женщина сбила переходившую по пешеходному переходу проезжую часть 33-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. По предварительным данным, для обоих участников дорожного движения на светофоре горел зеленый свет. По словам водителя, его ослепило солнце.

В 16.45 полиции сообщили о ДТП на 16-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла, где 68-летний мужчина выехал на Mercedes-Benz C200 с дороги в поле. Водитель доставлен в больницу.

В 20.44 на перекрестке дорог Ныо — Тамса и Ныо — Камбья (Тартумаа, волость Ныо) 18-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Golf Variant при выполнении левого поворота не убедился в безопасности маневра и врезался в идущий навстречу мотоцикл Suzuki VS 800GLP. Водителя мотоцикла — 30-летнего мужчину, доставили в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 1 водителя в наркотическом опьянении и 21 — в алкогольном.