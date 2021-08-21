Ольга Иванова: речь Кальюлайд — удачная. Но теперь она в полной мере осознает бессилие президента ЭР в заданных ему Конституцией рамках

”Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…” Именно эти строки вспомнились, когда услышала праздничную речь президента Керсти Кальюлайд. (”Сразу и не вспомнишь, что это случилось так поздно. Менее часа до того, как часы пробили полночь, и карета превратилась в тыкву. Сказка.”)

На мой взгляд, это одна из самых удачных речей Кальюлайд. Возможно, потому что это последняя длинная речь ее первого, и по всем прогнозам, последнего президентского срока. А может все дело в возникшей полемике о том, что работа президента должна состоять в первую очередь в стремлении объединить общество, а не разделять его на своих и чужих. И все же, несмотря на общий позитивный посыл выступления, уж слишком идеалистичной мне показалась ее речь.

Очень много слов о том, как должно быть в идеале, но никакого руководства к действию. Мне можно смело возразить, что и влияние у института президента в эстонской политике минимальное. С этим однозначно соглашусь, а также добавлю, что сегодня в эстонском обществе превалирует недоверие и разочарование облечёнными властью в целом. Поэтому наставления президента, неважно кто бы это ни был, без поддержки в правительстве остаются лишь словами.

Однако соглашусь и с тем, что несмотря на отсутствие возможности реально повлиять на реализацию сказанного, такие слова и наставления необходимо произносить. Необходимо говорить о том, что у политиков и руководителей государства должна присутствовать ”политическая воля”, что должна быть ”смелость” идти трудным путем и брать на себя риски, что нельзя забывать об этики и морали, как бы проще без них ни жилось на политическом Олимпе, иначе наше общество будет топтаться на месте. Необходимо указывать на проблемы и нерешённые вопросы, которые тормозят развитие эстонского общества в целом.