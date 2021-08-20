Кальюлайд: выбор идущего в школу ребенка не должен ограничиваться по причине слабого знания эстонского языка

Но бой часов, отмерявших неотвратимо приближающееся к полуночи время, все же слышали многие. Беседы за юбилейным столом о прошлом, о Сибири, об общинах зарубежных эстонцев, которые выходили с сине-черно-белыми флагами и требовали последовательного непризнания оккупации стран Балтии , все же происходили. Во многих ли домах, точно не знает никто, но в достаточно многих. Время, которое приближалось к полуночи, заставило действовать тех, кто написал письмо, которое не сгорело, как сказал красиво о письме сорока Андрес Таранд . Это было письмо лишь со скромным требованием сделать внутри системы шаги, которые обеспечат сохранение эстонского языка — это казалось реалистичным и осуществимым.

Во внешне глухом, бесперспективном и беспомощном брежневском обществе последовательно продвигались процессы целенаправленного создания советского общества и homo soveticus. Инакомыслящих репрессировали. В горниле переплавки народов находились сотни тысяч людей. Многие по своей воле, выманенные из дома в далекие края всякими благами. Благами, которых тем, на чью родину эти люди отправлялись, доставалось гораздо меньше. По всей шестой части суши.

Приемлемый уклад жизни означал серьезные или мелкие компромиссы, на которые люди готовы были идти — многие должности предполагали статус члена партии. А должности, предполагавшие общественные выступления, требовали демонстрации коммунистических взглядов, по крайней мере, на словах. Кто не был к этому готов, добровольно оставался на задворках общества. Но и там слишком громких мечтателей могли найти, сослать из науки в котельные или, при неосторожных воспоминаниях о свободной Эстонии, даже в лагеря.

Время, которое отпущено Эстонии, чтобы снова стать свободным государством, стремительно утекало. Доля знающих эстонский язык сокращалась. В то же время выросли поколения, большинство из которых приспособились к ситуации, нашли для себя приемлемый уклад жизни и не ощущали ежедневной грусти.

Всего за несколько лет до того момента это все и звучало как сказка. Эстонцы становятся свободными и счастливы навсегда. Всего несколькими годами ранее значительно сильнее было, наверное, то чувство, что время неумолимо приближается к полуночи, а мы ничего не можем сделать.

Сразу и не вспомнишь, что это случилось так поздно. Менее часа до того, как часы пробили полночь и карета превратилась в тыкву. Сказка.

Все они сыграли в это время свою роль, сделали что-то, что означало, что 20 августа в 23:04, меньше, чем за час до полуночи, когда кончается песок в часах, до того, как эстонцы пойдут дорогой других финно-угорских народов и угаснут, пришла независимость.

К счастью, история подарила нам в итоге и эту красивую сказку. Сказку, в которой счастье возвращается раньше, чем утечет песок в песочных часах. Раньше, чем истекает время, — и дальше все живут счастливо. К счастью, этот момент наступил в то время, когда у нас еще были те, кто верил, хватался за каждую возможность, а народ еще хранил память. В поворотные времена мы нуждались во всех — в приспособившихся и примирившихся, в активно сопротивлявшихся и тихо помнивших и передававших эту память своим детям и внукам.

И все же они ими были. Вехи, отметки времени. Рожденные переживанием за отечество и родной язык. Готовностью страдать за свою родину. Да, даже умереть. Они выбрали путь общественной памяти и сознательно шли на страдания. Насколько сильны были эти страдания, теперь не важно, потому что, делая шаг, они не знали, каким будет ответ империи.

Концепция и цели письма сорока казались тогда достижимыми — требовать, чтобы в союзных республиках больше уважали местный язык и культуру. Возможно, для тех, кто прошел Сибирь и общий ад сталинского времени, Балтийский меморандум и письмо сорока были достаточным знаком того, что еще есть люди, которые беспокоятся об Эстонии. Но тогда они еще не обязательно казались вехами на пути к новой свободе.

То самое время, которое приближалось к полуночи, заставило действовать Марта Никлуса и ушедшего от нас в этом году Энна Тарто , которые вместе с несколькими латышами и литовцами составили такой же неуничтожимый документ — Балтийский меморандум. Когда я услышала об этом в 80-е, всё казалось мне довольно безнадежным — какой толк для нас в том, что важные люди в конгрессах и европейских парламентах поддержат нас словами? Какая польза от этого нам, когда мы всё реже можем решать свои дела на родном языке? Какая польза нам, которые родились в 1969 году и чье свидетельство о рождении было еще написано только по-эстонски, если уже в середине 70-х свидетельства о рождении наших младших братьев и сестер были двуязычными?

Эти уроки истории помогают нам и сегодня. Мир хоть и стал, в общем и целом, богаче и безопаснее, чем когда-либо ранее, он, похоже, переживает переломные исторические моменты. Эстония, также в общем богаче и безопаснее, чем когда-либо, находится в непосредственной близости от классических исторических изломов, где друг другу противостоят добро и зло, свобода и тоталитаризм. К этому добавляются новые вызовы, географическое расположение которых больше не определяется: например, освоение новых технологий, которые, кроме всего прочего, изменили до неузнаваемости действующие в обществе механизмы обдумывания и обмена мнениями.

Только теперь всё кажется более единодушным, чем было на самом деле. Для тех, кто не помнит день 20 августа 1991 года, тогдашние споры и вызывавшие их противоречия не имеют значения. Для тех, кто в них участвовал, так не будет никогда. Это и есть ход истории — чем дальше, тем проще и яснее начинает всё казаться.

Докладывая в Верховном Совете о родившемся в спорах и компромиссах решении о восстановлении независимости, Марью Лауристин сказала: ”Сегодняшнее решение — это очень серьезное послание всем, кто надеялся, что теперь, когда против нас направлена мощь большого государства, Эстонское государство, эстонское общество падет как червивое яблоко. Сегодня мы демонстрируем всему миру, что любые надежды воспрепятствовать — путем создания внутренних противоречий нашей независимости — несбыточны”.

Пришла в спорах, в меньшем единстве, чем народ понял бы, но она пришла. 30 лет спустя я благодарна всем, кто мог, хотел и осмелился в разные моменты сделать шаг вперед, ухватить надежду и пронести ее. Независимо от того, кто по какой дороге пришел к этому моменту — из системы или вопреки системе. Все-таки мы пришли к этому вместе. И родившаяся в спорах независимая Эстония, восстановленная на основе правовой преемственности, начала путь становления демократического государства, что стало основой сохранения нашей независимости и экономического развития.

К таким, которые призваны подавить, заставить замолчать, позволить силе действовать свободно. Мы должны воспринимать происходящее сегодня на границе Литвы так, как оно есть — как посягательство на уважающий свободы миропорядок в целом. Мы должны донести это понимание до тех, кто предпочитает принижать масштабы происходящего. Сеть друзей, которую мы создаем в хорошие времена, именно в такие моменты приобретает особую важность.

Даже если пользоваться классическими категориями безопасности, сегодня вокруг нас не менее сложная обстановка. Страны, которым не удалось 30 лет назад справиться с серьезными вызовами, как сначала было и у нас, стараются наверстать упущенное время. Основанный на силе мировой порядок не хочет их отпускать. Ценности кажутся бессильными. Кто осмелится громко и открыто отстаивать ценности, будь то стремящиеся к свободе страны или даже обладающие лучшей защитой свободные страны Европейского союза и НАТО , тот должен быть готов к реальным атакам.

Можем ли мы понять, что сегодня являемся одним из тех государств, которым есть что защищать и сохранять, и которые в рамках короткого периода времени могут позволить себе принимать комфортные решения? Пусть нам хватит ума понять, что эта опасность нам угрожает, и миновать ее!

Какова наша задача в этом мире, где не исчез ни один из старых изломов, где мы занимали правильную сторону в 90-х? В чем обязанность нашего поколения, которое находится в значительно более хорошей стартовой позиции, чем прежнее поколение политиков 20 августа в 23:04, когда счастье повернулось лицом к Эстонии и у нее появилась возможность принять эти решения, которые сделали нас сильным и зажиточным государством с независимыми институциями?

Как добиться успеха? И как не отчаяться из-за того, что это не всегда выглядит красиво? Это возможно лишь в том случае, если ставить перспективные цели и двигаться к ним по совести, без компромиссов. Тогда уходит почти всё наносное и проясняется то, что действительно важно. Знаю — звучит идеалистично. Но и эти 30 последних лет показывают, что позже, постфактум, когда утихает шум, с оценкой хода событий в основном всё так и происходит.

Мы изучаем этот новый мир. Как 30 лет назад изучали новый мир те, кто восстанавливал и укреплял независимость. Эта учеба не выглядит очень красиво. Как не выглядел красиво в любой момент времени процесс восстановления независимости и следующее за этим построение государства.

Мы справимся, если будем честными и смелыми. Быть честными и смелыми — это риск, но без смелости не получится. Во всяком случае, не при действиях в сейсмических в геополитическом плане зонах, как это делают страны Балтии.

И, конечно, сегодня, наряду с серьезными и долгосрочными темами, необходимо ежедневно обращать внимание на вирусный кризис, который можно преодолеть только если мы выиграем у него гонку вооружений, дома и за его пределами. И пусть сегодня праздничный день, эта серьезная проблема сопровождает нас и сейчас. Что еще нужно сделать, чтобы мы все, все жители Эстонии, вместе взяли на себя обязательство защитить своих близких, даже если вы уверены, что исходя из чисто личного интереса предпочитаете рискнуть и переболеть? Что нам надо делать по-другому?

Конечно, мы можем что-то делать, планировать, направлять и организовывать иначе, лучше. Мы можем лучше убеждать, влиять, призывать. Но что ни одно государство сегодня не может сделать, это предложить вакцину, которая защитит на 100% даже от легкого коронавируса и которая при этом прошла долгие испытания, а механизм ее действия всем понятен. Что мы не можем сделать — это устранить все теории заговора и ограничить распространение ложной информации без того, чтобы ограничить многие наши свободы.

Ни одно государство сегодня еще не может сказать, что именно выбранный им путь, а он был у каждого государства свой, оказался самым правильным в борьбе с коронавирусом. Как всегда, правда выяснится потом, и, конечно же, везде были сделаны шаги, которые впоследствии будут признаны ошибочными. Но я надеюсь, что вы все же верите, что и ошибаясь мы принимаем решения в интересах своего государства, народа и демократического мирового порядка в более широком смысле, уважая права всех людей.

Без этой веры не преодолеть пандемию, не остановить потепление климата, не сохранить 30-летние успехи Эстонии, не защитить эстонский язык и культуру и не обеспечить всем нашим людям равные возможности.