В Пыхья-Таллинне открывается обновленный парк Казе

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, который примет участие в мероприятии открытия реконструированного парка Казе, это место станет зеленой жемчужиной не только Пыхья-Таллинна, но и всего города.

”При проектировании парка Казе преследовалась цель сохранить ценную природную среду в максимально возможном объеме. Тем не менее, парк обзавелся новой инфраструктурой, а также были созданы разнообразные возможности для проведения досуга. Будучи городом с зеленым стилем мышления, мы стремимся к тому, чтобы человеческая деятельность находилась в балансе с окружающей средой, и горожане смогли наслаждаться природой и в будущем”, — сказал Кылварт, добавив, что к осени в Пыхья-Таллинне после реконструкции откроется еще один парк — Сюста, в ходе обновления которого была сохранена практически вся природная среда.

Работы по реконструкции парка Казе начались в сентябре прошлого года. Работы велись на территории 7,2 га, расположенной между улицами Копли, Малева, Сепа и Кильби.

Большой ценностью природного парка Казе являются валуны, самых крупный из которых имеет высоту более двух метров и диаметр четыре метра, а также сохранившееся со времен ледникового периода естественное валунное поле, взятое под охрану. При реновации парка большинство валунов остались на своем месте, на зеленые зоны парка были перенесены только передвигаемые камни.

В парке появились асфальтированные дорожки шириной 2-3 метра и покрытые гранитной крошкой тропы шириной 0,5-2,5 м. Дорожки были проложены по существующим тропам. Построена пешеходная дорожка между улицами Сепа и Малева, на которой обустроены два новых железнодорожных перехода. В парке установлено светодиодное освещение.

В центре парка разместилась площадка для проведения мероприятий и концертов. По всему парку обустроены площадки с различными аттракционами, среди которых уличные тренажеры, детские городки, столы для тенниса, а также скейтпарк. В северной части парка расположены две огороженные площадки для выгула собак.