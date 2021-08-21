Игорь Копытин: из уст президента хотелось бы услышать выводы о причинах и последствиях сдачи Эстонии внешнему агрессору в 1939-1940 гг

Зачитанная Керсти Кальюлайд речь по поводу 30-летия восстановления независимости Эстонской Республики представляет собой неудачную попытку интерпретации новейшей истории Эстонии. Неизвестно, в какой мере речь была составлена самим президентом или ее спичрайтерами и была ли использована возможность консультации с историками.

По своей форме политическая речь содержит несколько исторических пассажей, но, очевидно, что искать исторической правды или аналитического рассуждения в этой политической речи не приходится. В столь знаменательную дату хотелось бы услышать из уст президента ЭР краткие выводы о причинах и последствиях сдачи Эстонского государства внешнему агрессору в 1939-1940 гг., и какие выводы мы из этого извлекли.

Также хотелось бы больше услышать о борьбе за независимость в годы оккупации и о перспективах развития эстонского государства и общества на ближайшие десятилетия. Этого, к сожалению, в речи нет. Вернее есть определенные детали и факты, но отсутствует связное рассуждение с постановкой актуальной проблемы, аргументацией и выводами.

К сожалению, речь не содержит аналитического рассуждения и выводов, отличается сумбурностью и эмоциональностью, а также содержит бессодержательные лозунги. Также остается лишь сожалеть, что в речи совсем не нашлось места о роли национальных меньшинств в новейшей истории нашей страны, как, впрочем, ничего не говорится об их будущем.

На данный момент совершенно очевидно, что Керсти Кальюлайд, как президент, выдвинутый в свое время определенными представителями левой политической элиты Эстонии, не имевшая ранее опыта политической работы и, фактически неизвестная широким массам населения, так и не смогла духовно объединить народ Эстонии.

Хочется все-таки надеяться, что нынешние выборы президента, хотя уже и сейчас оставляют впечатления политического фарса, закончатся все же избранием достойного кандидата с максимальной поддержкой не только узких кругов политической элиты, но и всего народа Эстонии.

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