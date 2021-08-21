В Таллинне вновь отметят День Балтийского моря

Традиция праздновать День Балтийского моря зародилась в 2019 году в Хельсинки, а в Таллинне этот день начали отмечать в прошлом году. Цель тематического дня — побудить людей и организации обращать большее внимание на состояние Балтийского моря и прилагать усилия, направленные на его улучшение.

”Балтийское море является одним из самых загрязненных морей в мире, поэтому важен каждый шаг в направлении восстановления морской среды. Таллинн хочет быть зеленым морским городом, а значит вклад в защиту Балтийского моря — дело для нас исключительно важное, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — В рамках тематического дня будет проведена конференция, которая сфокусируется на вопросах, связанных с Балтийским морем и городом Таллинном. Все желающие приглашаются на пляж Инглиранд, где состоится посвященное острову Аэгна мероприятие, а также на природоведческие походы и исторические экскурсии по острову Аэгна и Рейди теэ. Кроме того, мы приглашаем горожан на рыбный рынок, который специально для этого мероприятия будет работать и в четверг”.

На приуроченной ко Дню Балтийского моря конференции будет затронут широкий спектр тем, связанных с Балтийским морем и городом Таллинном — от проблематики изменений экологического состояния Балтийского моря до дискуссий на тему резервуара питьевой воды столицы — озера Юлемисте. Главным образом конференция предназначена для специалистов, занимающихся изучением моря, городским планированием и окружающей средой. Конференция состоится в новом круизном терминале Ванасадам. Портал Pealinn.ee будет вести прямую трансляцию мероприятия.