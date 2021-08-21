В Таллинне вновь отметят День Балтийского моря(7)
Традиция праздновать День Балтийского моря зародилась в 2019 году в Хельсинки, а в Таллинне этот день начали отмечать в прошлом году. Цель тематического дня — побудить людей и организации обращать большее внимание на состояние Балтийского моря и прилагать усилия, направленные на его улучшение.
”Балтийское море является одним из самых загрязненных морей в мире, поэтому важен каждый шаг в направлении восстановления морской среды. Таллинн хочет быть зеленым морским городом, а значит вклад в защиту Балтийского моря — дело для нас исключительно важное, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — В рамках тематического дня будет проведена конференция, которая сфокусируется на вопросах, связанных с Балтийским морем и городом Таллинном. Все желающие приглашаются на пляж Инглиранд, где состоится посвященное острову Аэгна мероприятие, а также на природоведческие походы и исторические экскурсии по острову Аэгна и Рейди теэ. Кроме того, мы приглашаем горожан на рыбный рынок, который специально для этого мероприятия будет работать и в четверг”.
На приуроченной ко Дню Балтийского моря конференции будет затронут широкий спектр тем, связанных с Балтийским морем и городом Таллинном — от проблематики изменений экологического состояния Балтийского моря до дискуссий на тему резервуара питьевой воды столицы — озера Юлемисте. Главным образом конференция предназначена для специалистов, занимающихся изучением моря, городским планированием и окружающей средой. Конференция состоится в новом круизном терминале Ванасадам. Портал Pealinn.ee будет вести прямую трансляцию мероприятия.
В сотрудничестве с управой района Кесклинн 26 августа возле расположенного на Рейди теэ пляжа Инглиранд состоится посвященное острову Аэгна мероприятие ”Посольство Аэгна”, которое смогут посетить все желающие. В палатке мероприятия будут представлены инфоматериалы об острове, будет возможность встретиться со старейшиной Аэгна, а также узнать много нового о природе, историческом наследии Аэгна и проекте эко-острова. Возле палатки будет оборудован детский городок, где ребята смогут познакомиться с моторной лодкой, представленной Watersport. Мероприятие завершится бесплатным концертом Kukerpillid в 18 часов.
Запланированы также природоведческие походы и исторические экскурсии по острову Аэгна и Рейди теэ. Можно зарегистрироваться в эстоноязычные или русскоязычные группы. Таллиннский порт организует экскурсию в портовую зону, в ходе которой можно будет познакомиться с историей и ”зелеными” планами порта. Возле уловителя морского мусора Seabin состоится учебная программа по экопросвещению.
К празднованию Дня Балтийского моря в этом году подключились и многие молодежные центры — состоятся киносеансы, кулинарные встречи, а Мустамяэский дом детского творчества проведет мастер-класс и соревнование по завязыванию морского узла. Заполнить досуг молодежи поможет и команда мобильных молодежных работников.
Посетителей ждут филиалы Морского музея Эстонии — Летная гавань и башня ”Толстая Маргарита”, а также Эстонский музей природы.
Четверг — ”рыбный день”, поэтому к инициативе присоединилось множество ресторанов. В порядке исключения в этот день будет работать и рыбный рынок, который обычно открыт лишь по субботам.
Празднование Дня Балтийского моря в Эстонии координирует Институт Финляндии и посольство Финляндии в Таллинне. Наряду с Финляндией и Эстонией, День Балтийского моря отмечается также в Швеции и России.
Подробная информация о праздновании Дня Балтийского моря — здесь.