В честь Дня восстановления независимости с телебашни будет запущен фейерверк

Вечером памятного дня, когда Эстонская Республика вновь обрела независимость, в 21.45 таллиннцы смогут увидеть великолепное зрелище — салют, который будет запущен с Таллиннской телебашни. Фейерверк начнется в 21.45 и продлится 5-6 минут. Вся эта красота поднимется в небо с высоты 175 метров — с крыши смотровой площадки телебашни.

”Впервые мы организовали запуск фейерверка с телебашни в августе прошлого года. Поскольку было получено очень много благодарных откликов, мы решили провести фейерверк и в этом году. Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.