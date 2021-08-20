Новенький автомобиль — об стену гаража, потоп из-за соседей сверху. Страховая компания вспоминает случаи ущерба

Один из первых случаев рассмотрения ущерба по страхованию каско был зарегистрирован примерно через неделю после заключения первых полисов, когда Янно Воол, водитель с 20-летним стажем при движении задним ходом врезался на своём полученном три дня назад в представительстве компании новеньком Citroën C3 в стену гаража. ”Это была моя первая машина с автоматической коробкой передач — так произошла эта авария”, — вспоминает Янно.

Янно сообщил об инциденте в Swedbank по телефону. Страхование каско было новой услугой для банка, и поначалу было не понятно, как сложится сотрудничество с конкретным автосалоном и сколько времени может занять весь процесс. ”Однако через два-три дня мне пришло сообщение, что всё в порядке, и можно доставить машину в сервис для начала работ. Весь процесс прошёл хорошо”, — сказал сотрудник Спасательного департамента Ида-Вирумаа Янно Воол.

Вишнёво-красный Citroën служил Янно ещё 12 лет после аварии. Янно по-прежнему является клиентом Swedbank: ”Что касается Swedbank как поставщика страховых услуг, я считаю важным качественное, быстрое и оперативное обслуживание. Swedbank также является моим домашним банком. Я не менял банк с момента открытия счета в Hoiupank, я был их клиентом с самого начала. В случае со Swedbank я очень ценю дружелюбное отношение к клиентам”.

Наибольший стаж страхования каско в Swedbank — у Рауля Аннука, коренного жителя Таллинна, который 15 лет назад в офисе Лийвалайа подписал договор страхования своего автомобиля Mazda 6. Автомобили с тех пор менялись, но неизменно страхование оформлялось именно в Swedbank. ”Я сделал выбор в пользу Swedbank именно потому, что могу удобно получать все свои услуги в комплексе: расчётный счёт, лизинг, страхование”, — сказал Рауль и уточнил, что при страховании немаловажна и доступная цена услуги.