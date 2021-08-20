20.08.2021, 14:33
КАРТА | Распространение коронавируса умеренное почти по всей Эстонии и выше всего в крупных городах(21)
Tartu Ülikool
Свежий анализ сточных вод показал, что коронавирус равномерно распространен по всей Эстонии. Пока еще нет ни одного места с высоким уровнем заражения, но и мест с низким уровнем остается все меньше.
В ходе исследования пробы воды брались еженедельно в уездных центрах и в городах с числом жителей свыше 10 000 человек. В этот раз они были взяты также в 60 небольших поселениях.
Результаты показали, что вирус все же активнее распространяется в крупных городах, уровень заражения выше в Харьюмаа и Южной Эстонии.
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