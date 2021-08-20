Кая Каллас: надеемся, что осенью школы будут работать, культура и экономика останутся открытыми

"Широкое распространение в Эстонии значительно более заразного дельта-штамма коронавируса привело к росту распространения вируса, увеличивается также и число находящихся в больнице людей", — сказала премьер-министр Кая Каллас.

"Чтобы распространение коронавируса не заставило нас снова в начале учебного год закрывать экономическую и социальную жизнь, мы должны активно защищать себя и других. Во-первых, следует при первой возможности пройти вакцинацию и быть готовыми подтвердить свою инфекционную безопасность. Во-вторых, чтобы уменьшить распространение очень заразного дельта-штамма, мы должны начать носить маски не только в общественном транспорте, но и в магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных помещениях", — добавила Каллас.

С 26 августа обязанность ношения маски будет распространяться на все общественные внутренние помещения, где не проверяется ковид-сертификат. В общественных закрытых помещениях, где инфекционная безопасность не проверяется, маски необходимо начать носить не позднее, чем через неделю. Помимо уже обязательного ношения масок в общественном транспорте, это также касается торговых центров, магазинов, а также при предоставлении услуг в банках, почтовых отделениях и других местах.

Начиная с 26 августа все лица, достигшие 18 лет, должны предъявлять ковид-сертификат для посещения тренировок, тренажерных залов, кружков и клубов по интересам, в банях, СПА и водных центрах, а также во всех местах отдыха и досуга, включая кино, театры, музеи, места общественного питания. Также следует проверять на инфекционную безопасность всех участников и тогда, когда мероприятие проводится на месте обслуживания, например, при аренде ресторана или заказе театрального представления.

Сертификат не нужно предъявлять в торговых центрах или магазинах. Также необязательно доказывать собственную инфекционную безопасность при покупке еды в ресторане или кафе. Однако, как указано выше, в этих местах или в этих случаях необходимо носить маску.