Новости Эстонии
20.08.2021, 10:00

В 30-летие восстановления независимости сине-черно-белый флаг на башне ”Длинный Герман” подняли три поколения одной семьи

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Taasiseseisvumispäeva Pidulik lipuheiskamine Kuberneri aias 2021. aastal
Taasiseseisvumispäeva Pidulik lipuheiskamine Kuberneri aias 2021. aastal
Foto: Kiur Kaasik
На тридцатилетии со дня восстановления независимости государственный флаг на башне ”Длинный Герман” подняли три поколения одной семьи — член Клуба 20 августа Тыну Саарман с дочерью и внуками.

На торжественной церемонии поднятия государственного флага Юри Ратас поблагодарил всех, кто тридцать лет тому назад бесстрашно работал во имя Эстонии, защищал нашу безопасность и заложил основы для уверенности в сегодняшнем дне.

”В этот день тридцать лет назад мы, в Эстонии, проснулись с единой мечтой — жить в своем государстве и следовать своей воле. В тот самый день в 23:03 это стало явью. Представители нашего народа, государственные деятели, 69 мужчин и женщин приняли решение о грандиозном видении нашего будущего — о восстановлении независимости Эстонской Республики. В результате работы, проделанной в последовавшие этому дни и ночи, сегодня мы можем просыпаться в своем государстве с уверенностью, что мы можем вечно жить в Эстонии по собственному усмотрению”, — сказал Ратас.

Премьер-министр Кая Каллас в своем выступлении отметила, что происходящее в мире — это лишнее напоминание того, что ничто не происходит само по себе. У нас есть многое, что мы сами создали и за что мы можем быть благодарны. Многое, что следует хранить и развивать дальше. ”Равные права и возможности для женщин и мужчин. Право каждого высказывать свое мнение и критику. Свобода слова, свобода действий, свобода передвижения, — сказала Каллас. — Разумеется, мы должны помнить, что свобода — это также ответственность, обязанность заботиться о других, об их жизнях и свободе”.

Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. На торжественной церемонии поднятия флага он сказал, что флаг символизирует все, что входит в понятия дома, семьи, родины и свободы. По его словам, развевающийся каждое утро над ”Длинным Германом” флаг на протяжении тридцати лет говорит всем — Эстония живет и дышит!

Президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме вспомнил, насколько особенным было утро, когда на башне ”Длинный Герман” вновь развернулся сине-черно-белый флаг. ”Для людей, которым пришлось пережить оккупации, депортации, концлагеря, это чувство было невозможно передать”, — сказал Веэтыусме. Он добавил, что с флагом мы восстановили свое достоинство. ”Чтобы нам никогда не пришлось прятать наш сине-черно-белый флаг, давайте совместно и достойно хранить наше государство и флаг — с честью и величием”, — сказал Веэтыусме.

На торжественной церемонии также выступил спикер парламента Исландии Стейнгримюр Йохан Сигфуссон. Он отметил, что 26 августа 1991 года Исландия стала первой страной, которая установила дипломатические отношения с Эстонией, Латвией и Литвой. ”Опираясь на свою историю и культуру, а также благодаря силе воли и преданности своего народа, за тридцать лет, прошедших с этого исторического события, вы достигли огромного успеха”, — сказал Сигфуссон.

20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами ”за” принял Постановление ”О независимости Эстонской Республики”.

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