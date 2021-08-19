Новости Эстонии
19.08.2021, 18:20

Кто такой Алар Карис? Бывшие коллеги поют ему оды: "это бриллиант для Эстонии"

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Мийкаэль Раун
Priit Simson
Алар Карис на протяжении многих лет занимал видные должности: ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета, государственный контролер, директор Эстонского национального музея. Но каков он вне этих должностей?

Руководитель Эстонского национального музея Алар Карис, который вчера сообщил о своем согласии баллотироваться на пост президента Эстонии, скорее всего, известен общественности больше, чем Тармо Соомере. Также он гораздо более известен, чем была в свое время Керсти Кальюлайд. Как и Соомере, Карис — ученый и академик, но больше его знают по высокопоставленным должностям. Он руководил двумя высшими учебными заведениями, был госконтролером, а в настоящее время возглавляет Эстонский национальный музей.

”Мне кажется, что в национальном смысле он более достойный, чем Кальюлайд или Арнольд Рюйтель. У Кальюлайд сильное содержание, она очень умная женщина. Но харизма у Алара определенно сильнее”, — говорит один из бывших коллег по Тартускому университету, пожелавший остаться анонимным.

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