Бывший спецназовец: если бы мы убили русских в телебашне, ситуация бы стала напряженной

В истории Эстонии не так много военных побед. Первыми на ум приходят, наверное, битва на Юмере и победа в Освободительной войне. 21 августа 1991 года в узких коридорах телебашни четверо эстонцев сдерживали солдат псковской 76-й воздушно-десантной дивизии, прибывших накануне в Таллинн, чтобы получить доступ к передаточному центру на 22-м этаже. И хотя это была скорее символическая победа, на второй день официальной независимости Эстонской Республики это было именно то, чего не хватало людям в те дни.

Бывший спецназовец Юри Йоост вместе с Päevaleht вновь посетил те места на таллиннской телебашне, где 30 лет назад он с тремя товарищами сдерживал натиск нападавших.

"Русские внутри"

Вечером 20 августа, за день до вторжения на телебашню, закрылся расположенный на верхних этажах ресторан, и в башне остались четыре человека: офицеры спецназа Юри Йоост и Пеэтер Милли, техник Яанус Кокк и охранник Уно Касевяли. Ранним утром следующего дня всё указывало на то, что будет бой, вспоминает Юри Йоост. ”Они въехали в железные ворота телебашни на грузовике. Сразу стало ясно, что нападающие прибыли с серьёзными намерениями, и церемониться они не будут”.