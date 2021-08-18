18.08.2021, 22:10
Кандидат в президенты Алар Карис 10 дней назад: новый президент будет жить с печатью на лбу, что он был не самым лучшим выбором(17)
Foto.Argo Ingver
Восьмого августа новостная программа на телеканале TV3 "Seitsmesed" ("Седьмые" — название отсылает ко времени выхода новостей в эфир — 19.00) сообщила: "На сей раз происходящее вокруг президентских выборов оставляет на избираемом президенте уже заранее метку, что речь не идет об авторитетном президенте, и это отпугивает кандидатов, сокрушается Алар Карис".
Карис сказал программе новостей: "Возникает такой фон: первый откажется, третий откажется, десятый откажется, и тогда найдут семнадцатого человека, выберут его, но он тогда и будет жить с печатью на лбу, что был не самым лучшим вариантом, его взяли откуда-то из второго десятка".
Напомним, что председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас сделал директору Эстонского национального музея (эст. Eesti Rahva Muuseum — ERM) Алару Карису предложение взвесить возможность баллотироваться в президенты. Во второй половине дня в среду Карис дал согласие стать кандидатом в президенты.