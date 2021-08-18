18.08.2021, 21:46
В среду в Bingo loto был сорван джекпот в 859 440 евро!(15)
FOTO: KRISTO NURMIS
18 августа в вечернем эфире телепрограммы “Suur lotokolmapäev” (Kanal2) был разыгран джекпот Bingo loto в сумме 859 440 евро.
Джекпот разделили трое участников лотереи, каждый из которых получил по 286 480 евро. Два выигрышных билета были приобретены по интернету, третий - через m-loto.
Это самый крупный по величине джекпот, разыгранный в этом году и второй в истории Bingo.
Самый большой выигрыш в Bingo loto - 907 000 - был разыгран в апреле 2020 года, tuj обладателем стала молодая семейная женщина.