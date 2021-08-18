Исследование: поддержка населением Эстонии строительства малой АЭС растет

Регулярно проводимое исследование показывает как поддержку населением Эстонии возможности внедрения ядерной энергии, так и ее сравнение с другими видами энергии. Результаты показали, что использование ядерной энергии поддерживают 27% респондентов; скорее поддерживают — 30%; против –14%; скорее против — также 14%. Исследование было проведено по заказу компании Fermi Energia, которая планирует построить в Эстонии АЭС нового поколения с малым модульным реактором.

По сравнению с результатами предыдущего опроса, проведенного в январе 2021 года, поддержка ядерной энергетики увеличилась с 54% до 57%, а доля ответивших ”скорее да” респондентов значительно увеличилась — с 22% до 27%.

По словам члена правления Fermi Energia Калева Каллеметса, поддержка использования ядерной энергии постепенно растет по всему миру. Все более ощутимые последствия изменения климата и высокие цены на электроэнергию обращают внимание людей на углеродно нейтральные источники энергии, в том числе на ядерную энергетику.

”Я рад, что поддержка эстонским народом проекта малого модульного реактора и возможности использования ядерной энергии из года в год остается на высоком уровне. Это показывает нам, что люди серьезно относятся к вопросам энергетики и понимают, что надежное энергоснабжение в Эстонии должно быть гарантировано при любой погоде”, — отметил Каллеметс.

В ходе опроса также был задан вопрос о том, развитие каких видов энергии респонденты поддерживают с учетом сокращения производства электроэнергии из горючего сланца. Наибольшую поддержку получила область ветроэнергетики (57%), за ней следуют солнечная энергия (55%) и малая АЭС нового поколения (43%).

Поддержка производства электроэнергии из горючего сланца наряду с производством сланцевого масла составила 13%, использование природного газа поддержало 11% респондентов. Развитие производства электроэнергии из древесины из щепы поддержало лишь 6% респондентов.