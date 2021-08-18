18.08.2021, 19:36
ФОТО | ДТП в Харьюмаа: 18-летняя девушка врезалась в дерево(29)
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В среду во второй половине дня в Вазалемма (Харьюский уезд) произошло ДТП, в котором легко пострадали два человека.
В 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вазалемма на Яама пыйк автомобиль Renault Clio врезался в дерево.
Находившаяся за рулем 18-летняя девушка и пассажир - 56-летний мужчина - смогли после аварии самостоятельно выбраться из машины.
Скорая помощь осмотрела обоих на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.