Инфляция в Эстонии почти вдвое превышает среднюю по ЕС

Согласно данным Eurostat, среднегодовая инфляция в ЕС в июле нынешнего года достигала 2,5%, в странах еврозоны — 2,2%.

При этом в Эстонии показатель годовой инфляции составлял 4,9%, в Литве — 4,3%, в Латвии — 2,8%.

Самая низкая годовая инфляция зафиксирована на Мальте (0,3%), в Греции (0,7%) и в Италии (1,0%). Самая высокая — в Эстонии (4,9%), Польше и Венгрии (по 4,7%).