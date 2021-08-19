ИСТОРИЯ ОПЫТА | Молодая студентка Кятрийн о поиске работы в Дании: я написала 78 сопроводительных писем и подала заявку на 100 с лишним вакансий

- Кятрийн, начнем с того, как пришло решение поехать учиться именно в Данию.

- Я знала, что хочу поехать за границу, еще в основной школе, когда выпускники гимназии Густава-Адольфа приезжали из зарубежных университетов и делились опытом. Мы с другом выбрали Данию, потому что это флагман дизайна во всех областях и хорошая стартовая платформа для международной карьеры. Кроме того, мне нравится датский образ жизни, отношение к окружающей среде и умение наслаждаться повседневными мелочами.

- Когда и как вы начали к этому готовиться? Были ли другие альтернативы?

- Других альтернатив особо не было. Было очень сильное желание переехать в Копенгаген, и я делала все в этом направлении. Поскольку переезд в Данию обходится очень дорого, а рынок аренды в Копенгагене довольно сложен, я начала собирать деньги за полтора года: к моменту переезда нужно было собрать необходимые 10 000 евро.

- Означает ли это, что план был с самого начала найти работу параллельно с учебой? И именно по специальности?

- Со времен гимназии одновременно с учебой я занимаюсь маркетингом. Так что было логично продолжать двигаться дальше в том же направлении, поэтому я поставила себе цель найти работу, связанную с маркетингом или университетской специальностью (UX / UI-дизайн), ведь я ни в коем случае не хотела снижать планку. На эстонскую зарплату справиться в Копенгагене очень сложно, поэтому было важно найти работу в Дании.

- Ты позже говорила, что рассчитывала найти работу без особых трудностей?

- Я все-таки предполагала, что это будет сложно, но поскольку CV было достаточно сильным для моего возраста, я ожидала, что ко мне отнесутся немного серьезнее, и что найти работу легче, если есть опыт работы в этой области.

- Как на самом деле выглядел поиск работы в чужой стране? Насколько он отличается, например, от предыдущих поисков дома? Долго ты искала?