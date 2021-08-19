ИСТОРИЯ ОПЫТА | Молодая студентка Кятрийн о поиске работы в Дании: я написала 78 сопроводительных писем и подала заявку на 100 с лишним вакансий
- Кятрийн, начнем с того, как пришло решение поехать учиться именно в Данию.
- Я знала, что хочу поехать за границу, еще в основной школе, когда выпускники гимназии Густава-Адольфа приезжали из зарубежных университетов и делились опытом. Мы с другом выбрали Данию, потому что это флагман дизайна во всех областях и хорошая стартовая платформа для международной карьеры. Кроме того, мне нравится датский образ жизни, отношение к окружающей среде и умение наслаждаться повседневными мелочами.
- Когда и как вы начали к этому готовиться? Были ли другие альтернативы?
- Других альтернатив особо не было. Было очень сильное желание переехать в Копенгаген, и я делала все в этом направлении. Поскольку переезд в Данию обходится очень дорого, а рынок аренды в Копенгагене довольно сложен, я начала собирать деньги за полтора года: к моменту переезда нужно было собрать необходимые 10 000 евро.
- Означает ли это, что план был с самого начала найти работу параллельно с учебой? И именно по специальности?
- Со времен гимназии одновременно с учебой я занимаюсь маркетингом. Так что было логично продолжать двигаться дальше в том же направлении, поэтому я поставила себе цель найти работу, связанную с маркетингом или университетской специальностью (UX / UI-дизайн), ведь я ни в коем случае не хотела снижать планку. На эстонскую зарплату справиться в Копенгагене очень сложно, поэтому было важно найти работу в Дании.
- Ты позже говорила, что рассчитывала найти работу без особых трудностей?
- Я все-таки предполагала, что это будет сложно, но поскольку CV было достаточно сильным для моего возраста, я ожидала, что ко мне отнесутся немного серьезнее, и что найти работу легче, если есть опыт работы в этой области.
- Как на самом деле выглядел поиск работы в чужой стране? Насколько он отличается, например, от предыдущих поисков дома? Долго ты искала?
- Очень отличалось отношение к возрасту. Для 20-летних в Дании компетентность в профессии — не норма. Скорее, они начинают работать по профессии одновременно с магистратурой. Поэтому во многих местах меня встречал неожиданный вопрос: ”Вы так молоды. Что вы вообще знаете о маркетинге?”, хотя в Эстонии я была маркетологом трех модных брендов.
Другая проблема — языковой барьер. Хотя Дания довольно интернациональна, из-за удобства все-таки предпочтут датчанина, даже если у него меньше опыта.
Удивительно, но датчане обычно проводят множество личностных тестов и тестов на решение проблем: например, при обращении в банк мне приходилось сдавать как личностный тест, так и ряд математических и логических задач, хотя работа дизайнера не требует финансовой осведомленности напрямую.
Основным отличием было отсутствие сети контактов. В Эстонии найти работу было легко, потому что в этой сфере мало кто работает, а все предыдущие места я нашла по рекомендациям или через общих знакомых.
В Дании мне впервые пришлось по-настоящему подать заявку и выделяться в конкуренции, поэтому я искала работу восемь месяцев и прошла около десятка собеседований, прежде чем получила идеальное место.
- Отказы тоже были?
- Я подсчитала, что написала в общей сложности 78 сопроводительных писем и подала заявку на 100 с лишним вакансий в области маркетинга или веб-дизайна. В десяти местах я добиралась до последнего тура, где каждый раз вместо меня выбирали кого-то другого: либо датчанина, либо магистра, — и это рождало легкое чувство беспомощности, будто я не могла с ними конкурировать на этих условиях.
- Как не отчаяться в такой ситуации?
- Порой руки совсем опускались. Я занималась своим стартапом, основала новую фирму для работы в социальных сетях и как фрилансер занималась маркетингом эстонских брендов и клиентов. Иногда помогает просто сделать перерыв, заставив себя искать альтернативы, и однажды сможешь продолжить. Точно не стоит начинать жалеть себя или сдаваться из-за неуверенности, это не продвинет вас вперед. Стоит поделиться своим опытом с друзьями. У них могут быть хорошие идеи, как лучше оформить CV или сопроводительное письмо, они могут просто поддержать.
- Чем ты сейчас занимаешься? Оправдались ли наконец долгие и утомительные поиски?
- Я очень довольна своей работой, она тысячу раз окупила все усилия. Никогда бы не подумала, что в 20 лет у меня будет такое крутое и ответственное место. Я разрабатываю дизайн инвестиционных платформ Saxo Bank, моя работа рассчитана на длительный срок, и я вместе со своей командой ежедневно выстраиваю дизайн-систему и видение будущего о том, как банковские платформы могут визуально выглядеть, например, через год-два.
Например, такую же платформу используют в Эстонии Luminor и LHV. Моя работа — идеальная стартовая точка для молодого человека, она показывает, что нет ничего невозможного, если приложить большие усилия.
- Насколько легко в Дании совмещать университет и работу? Или это просто неизбежно, чтобы справляться там самостоятельно?
- В Дании гораздо более здоровая культура учебы и работы, чем в Эстонии. Здесь работать параллельно с получением высшего образования вполне нормально, потому что студенты и в этом получают поддержку государства. Работа очень идет навстречу в период экзаменов, рабочее время может быть организовано очень гибко, и, по моему опыту, при совмещении работы и учебы здесь уровень стресса намного ниже, по сравнению, например, с балансом работы и учебы в Эстонии, где и гимназия, и работа несли очень много стрессов.
Конечно, здесь придется идти работать, чтобы справиться в смысле финансов, если нет поддержки семьи, которая может помочь в случае необходимости.
- Что бы ты посоветовала молодым людям, которые столкнутся с такими же решениями и проблемами в ближайшем будущем? Например, есть ли что-то, чего ты сама не могла ожидать или предвидеть?
- Для меня жизнь за границей была лучшим решением, которое я когда-либо принимала в жизни. Хотя иногда это трудно, зато дает вам возможность сделать несколько шагов вперед в карьере, а также дарит совершенно новый взгляд на свои мечты, потому что с продвижением вперед возникает больше амбиций и знаний о том, сколько ты на самом деле можешь сделать самостоятельно.
Конечно, я была готова к тому, что сначала будет сложно с финансами, но все же больше всего я рекомендовала бы сделать заранее как можно больше подготовительной работы и побольше отложить, чтобы первый год прошел без стресса.
И я не ожидала, насколько важно разделить это путешествие с кем-то еще: жизнь с партнером или другом — большая поддержка, особенно если он или она из своих. Эта поддержка иногда просто необходима, если вы уже готовы сдаваться.
Удивило и отзывчивое отношение эстонцев за границей: всякий раз, когда есть проблема, стоит смело написать хоть совершенно постороннему эстонцу, живущему в том же городе, и попросить совета, ведь каждый знает, как трудно бывает вначале при переезде за границу.
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи