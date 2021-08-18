18.08.2021, 15:25
Представителей России на празднование восстановления независимости ЭР не пригласили(95)
Priit Simson
В Эстонию на празднование восстановления независимости прибудут главы парламентов разных стран. Представителей России среди приглашенных нет.
Как сообщил пресс-секретарь Рийгикогу, на 30-ю годовщины восстановления независимости ожидаются главы парламента Латвии, Литвы, Польши и Исландии, а также президент Европарламента.
Как пояснили в канцелярии президента, согласно традициям высокопоставленные иностранные гости в президентском приеме в Розовом саду участия не принимают. Хотя Россия второй после Исландии признала независимость Эстонии, высоких гостей из РФ на эту дату приглашено не было.
В честь годовщины восстановления независимости по всей стране пройдут различные мероприятия. Программу смотрите ЗДЕСЬ.