Представителей России на празднование восстановления независимости ЭР не пригласили

Как сообщил пресс-секретарь Рийгикогу , на 30-ю годовщины восстановления независимости ожидаются главы парламента Латвии , Литвы , Польши и Исландии , а также президент Европарламента .

Как пояснили в канцелярии президента, согласно традициям высокопоставленные иностранные гости в президентском приеме в Розовом саду участия не принимают. Хотя Россия второй после Исландии признала независимость Эстонии, высоких гостей из РФ на эту дату приглашено не было.