Новости Эстонии
18.08.2021, 18:56

Открылась электронная выставка о сопротивлении советской власти в Эстонии

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Эстонский институт исторической памяти
Эстонский институт исторической памяти открыл в честь 30-летия восстановления независимости электронную выставку об истории антисоветского сопротивления в Эстонии. Выставка рассказывает посредством исторических фото, документов, воспоминаний и обзоров об усилиях тысяч мужественных граждан Эстонии на протяжении полувековой советской оккупации. Методы сопротивления менялись со временем, но конечная цель оставалась неизменной: восстановление свободной Эстонии.

Выставку ”Сопротивление советской власти в Эстонии 1940–1991” можно увидеть на эстонском, русском и английском языках в интернете (ссылка здесь) на постоянной основе и физически до конца сентября в таллиннском парке Таммсааре (со стороны Пярну мнт).

По словам куратора выставки, научного сотрудника и руководителя проектов института исторической памяти Эли Пильве, цель этой выставки — показать, что несмотря на почти 50 лет присутствия в Эстонии коммунистической тоталитарной власти, большинство жителей Эстонии никогда не отказывались от свободы.

”Кто-то сражался с оружием в руках, кто-то прятал у себя дома национальный флаг и рассказывал детям о делах и работе предков, другие ловко прятали запрещенные мнения в своем творчестве, провоцировали в молодецком порыве оккупационную власть или сохраняли эстонскую идею за рубежом. Эта выставка является поклоном всем этим людям. На протяжении истории наши люди научились бороться за свободу. Тридцать лет назад борьба окончилась победой уже во второй раз в истории. Теперь нам нужно учиться сохранять свободу”, — сказала Пильве.

Эстонский институт исторической памяти посвящает выставку всем, кто внес лепту в освобождение Эстонии из-под коммунистической власти СССР и помог восстановить государственную независимость 20 августа 1991 года.

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