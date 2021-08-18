За год коронакризиса более 70% работников в возрасте 35–54 лет испытали стресс на работе

”Однако связанные со стрессом на работе постоянное чувство усталости, негативный настрой и трудности с концентрацией — лишь вершина айсберга”, — говорит директор по маркетингу Seesam Тийа Преэм.

”На основании результатов нашего исследования благополучия труда вырисовывается очень четкий профиль наиболее изнуренного работника. Вероятнее всего им является ключевой сотрудник фирмы в расцвете трудоспособного возраста — руководитель или предприниматель, который проживает в одном из крупнейших городов Эстонии. Это должности, на которых на пике кризиса была сосредоточена ответственность за прием быстрых и непростых решений”, — объясняет Преэм.

Серьезный стресс охватил работников

По словам респондентов из возрастной группы 35–54 лет, коварный стресс на работе проявляет себя, как правило, в постоянном чувстве усталости, а также в негативном настрое и трудностях с концентрацией. ”В самых экстремальных случаях люди и вовсе отметили, что из-за стресса на работе они избегали общения с клиентами или коллегами и по утрам не хотели приступать к работе”, — раскрывает результаты исследования представительница Seesam. ”Это уже является признаком очень серьезного стрессового состояния”, — выражает беспокойство Преэм.

Тенденция вызывает еще большую тревогу, потому что каждый десятый респондент в возрасте 35–44 лет ничего не предпринимает для смягчения стресса, поскольку не знает, с чего начать. Примерно столько же респондентов не обращают внимания на проявления стресса: они уже смирились с тем, что это неотъемлемая часть ответственной работы. По сравнению с другими возрастными группами среди опрошенных в возрасте 35–44 лет, а также среди 45–54-летних респондентов наполовину больше людей принимают для смягчения стресса успокоительные или улучшающие сон пищевые добавки.

Работодатели могут подставить плечо