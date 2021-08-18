Министр обороны Лаанет: подразделение Кайтселийта обеспечивает безопасность Эстонии в зарубежной миссии в Ираке

В ходе встречи с президентом Ирака Бархамом Салихом обсуждались вопросы безопасности в регионе, а также говорили о вклад союзников в обеспечение безопасности Ирака. Президент Салих поблагодарил министра Лаанета за вклад Эстонии в миссиях в Ираке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

На встрече с президентом и других встречах говорили также о ситуации на границах Беларуси, Литвы и Латвии. Министр обороны поблагодарил представителей Ирака за приостановку полетов в Беларусь и подчеркнул, что продолжение отмены полетов необходимо, чтобы исключить вероятность, когда иракцы становятся жертвами торговли людьми.

”Президент Салих и представители министерства внутренних дел Ирака понимают, что данная ситуация, когда иракский народ используется для проведения гибридной атаки, возникла при попустительстве белорусского режима и в итоге страдают их соотечественники”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Представители правительства Ирака выделили опыт Эстонии в киберсфере, который хотели бы использовать в построении государства.

С представителями Ирака и миссий обсуждалась также обстановка в Афганистане, и было заявлено о высокой серьезности ситуации и ее широком влиянии на безопасность всего региона.

В Багдаде министр Лаанет и командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги встретились также с членами подразделения Кайтселийта и штабным офицером, служащими при миссии НАТО в Ираке, а также с эстонским штабным офицером, участвующим в операции Inherent Resolve (”Непоколебимая решимость”). Состоялись встречи с руководством обеих миссий, с которым говорили о безопасности в регионе и задачах миссий.

”Группа Кайтселийта выполняет свои задачи в рамках консультативно-учебной миссии НАТО в высшей степени профессионально, и заместитель командира миссии высоко оценил эстонских добровольцев, которые находятся на равном уровне с профессиональными военными”, — подчеркнул министр обороны.