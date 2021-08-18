ФОТО | Полиция ищет пропавшую 14-летнюю Кристийну

В воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 15 августа поздно вечером 14-летняя Кристийна не вернулась домой. Последний раз она выходила на контакт 15 августа днем. По телефону с ней не связаться.

Девочка и раньше уходила из дома. Без посторонней помощи она может попасть в беду.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы по плечи и челка. На ней были надеты черная спортивная кофта и черные джинсы. С собой у нее был черный портфель. У девочки кольцо в носу, она предпочитает темный макияж. Она очень смела в общении.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Кристийны, сообщить об этом по номеру 112.