18.08.2021, 12:36
ФОТО | Полиция ищет пропавшую 14-летнюю Кристийну
Erakogu
Полиция просит помощи в поисках 14-летней Кристийны, которая пропала в поселке Юуру в Рапламаа.
В воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 15 августа поздно вечером 14-летняя Кристийна не вернулась домой. Последний раз она выходила на контакт 15 августа днем. По телефону с ней не связаться.
Девочка и раньше уходила из дома. Без посторонней помощи она может попасть в беду.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы по плечи и челка. На ней были надеты черная спортивная кофта и черные джинсы. С собой у нее был черный портфель. У девочки кольцо в носу, она предпочитает темный макияж. Она очень смела в общении.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Кристийны, сообщить об этом по номеру 112.