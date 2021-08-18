Украинская теннисистка пошла на конфликт с американской публикой

Изначально они с Макнелли не пожали друг другу руки — Ястремская прошла мимо сетки, даже не посмотрев в сторону соперницы. Однако в итоге вернулась, и рукопожатие состоялось. После рукопожатия Макнелли отвернулась и оскорбила Ястремскую.

По ходу матча трибуны активно поддерживали 19-летнюю американку, которая родилась в Цинциннати. После матчбола украинка начала просить, чтобы они еще больше пошумели. В первом сете Ястремская отыгралась с 2:4, а во втором — с 2:5.

Во втором круге турнира Даяна встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Турнир в Цинциннати продлится с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $2,1 млн.