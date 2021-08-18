ЧП и криминал
18.08.2021, 11:30

ФОТО и ВИДЕО | В Петербурге сожгли 115 килограмм европейской санкционки, в том числе эстонской

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Сотрудники Управления Россельхознадзора в ходе рейдов, проведённых совместно с прокуратурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургской таможней, изъяли в трёх торговых точках, расположенных в Красносельском и Петроградском районах Петербурга и Киришском районе Ленинградской области более 115 килограммов мясной и молочной продукции без документов.

Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По маркировочным этикеткам товаров были установлены страны их происхождения. Около 77 килограммов сыра были произведены в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 килограммов масла — в Финляндии и Эстонии, более 28,5 килограммов мясной продукции — в Испании, Италии, Литве и Эстонии.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” указанная продукция была изъята и уничтожена путём сжигания.

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