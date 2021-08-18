На площади Вабадузе сегодня пройдет акция против жестокого обращения с животными

На акции выступят представители зоозащитных организаций и партий, которые предложат решения, как положить конец жестокому обращению с животными и сделать Эстонию по-настоящему дружелюбной по отношению к животным страной.

По словам организаторов, сосиски с битым стеклом, птицы с оторванными лапками, задыхающаяся рыба, утопление щенят и котят, голодающие и неухоженные домашние питомцы и, конечно, избиение животных должны остаться в прошлом.

Организаторы акции также объявят о начале совместной кампании, нацеленной на искоренение в Эстонии жестокого обращения с животными.

На площади Свободы выступят Анналийза Пост (MTÜ Loomus), Агнес Бланк (Эстонское общество по защите животных), Кирилл Клаус (Русскоязычное объединение Социал-демократической партии), Фидеэлия-Сигне Роотс (Партия «Зеленые»), Кятлин Кулдмаа (Isamaa), Кристина Меринг (MTÜ Nähtamatud Loomad) и Маргот Роозе (Eesti 200). В конце мероприятия взять слово смогут все желающие.

Организаторы приглашают всех друзей животных принять участие в акции и при возможности принести самодельные плакаты на тему недопустимости издевательств над животными. Все желающие могут взять с собой своих домашних питомцев, которые не боятся громкого шума, других животных и многолюдных мест.

Организаторы просят всех участников придерживаться установленных COVID-ограничений и не приходить с симптомами болезни. Мероприятие будет транслироваться на Facebook-странице Loomus.