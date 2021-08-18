Жители Эстонии хотят видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд оказалась первой и среди трех наиболее предпочтительных (34%), и первой в списке из одного самого предпочтительного кандидата (24%). Кальюлайд поддерживают в основном молодые люди (до 34 лет), эстонцы по национальности и с высшим образованием.

Марину Кальюранд увидели в тройке лидеров 28% респондентов, а в качестве первого предпочтения — 13%. Среди поддерживающих Кальюранд немного больше женщин, но в других социально-демографических группах ее поддержка более однородна, чем у Кальюлайд.

По словам руководителя исследования Айвара Воога, если поддержка среди избирателей коалиционных партий равномерно распределялась между Юри Ратасом и Керсти Кальюлайд, то теперь, когда Ратас отстранился от выборов, они отдают явное предпочтение Кальюлайд.

”Предпочтения сторонников оппозиционных партий очень разрозненны, четкого лидера нет”, — отметил Воог.

Для выявления предпочтений респондентам задали два вопроса:

Укажите трех наиболее предпочтительных людей, которых вы хотели бы видеть в качестве следующего президента Эстонии.

Кого вы больше всего хотели бы видеть в качестве следующего президента Эстонии?

Отвечающим был предоставлен список из 12 человек: Алар Карис, Андрус Ансип, Давид Всевиев, Хенн Пыллуаас, Юри Луйк, Юри Райдла, Юри Ратас, Керсти Кальюлайд, Марина Кальюранд, Сийм Каллас, Тармо Соомере, Юлле Мадисе.

В опросе приняли участие 1152 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Опрос проходил с 11 по 17 августа 2021 года.