Начинается представление кандидатов на регистрацию на местные выборы

Партии и избирательные союзы могут представить кандидатов для регистрации в течение 21 дня, т.е. до 7 сентября, 18:00. На выборах можно баллотироваться и в качестве независимого кандидата. Для того, чтобы представить кандидатов от избирательного союза, необходимо сначала зарегистрировать избирательный союз. Срок для этого — 2 сентября. Кандидатов и избирательные союзы регистрируют избирательные комиссии волостей и городов.

”С сегодняшнего дня все 79 местных самоуправлений Эстонии принимают заявления о регистрации кандидатов и избирательных союзов, как на месте, так и электронно посредством инфосистемы выборов. Благодаря возможности представить документы через инфосистему и подписать их электронно мы сокращаем объемы бумажного производства. Весь процесс также становится более удобным, так как идти в избирательную комиссию больше не требуется”, — сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ. Он напомнил, что избирательные союзы должны заключить компанейский договор, который регулирует отношения между членами союза. Пример договора можно найти на сайте выборов.

Право баллотироваться в собрания местных самоуправлений есть у обладающих правом голоса граждан Эстонии и граждан Европейского союза возрастом не менее 18 лет, чье место жительства по состоянию на 1 августа согласно регистру народонаселения находится в самоуправлении, где гражданин хочет представить свою кандидатуру. Кандидат может баллотироваться можно лишь в одном избирательном округе.

В этом году на местных выборах есть два местных самоуправления, где насчитывается несколько избирательных округов. ”В Таллинне каждый район города является отдельным избирательным округом, то есть всего сформировано восемь округов. В волости Пейпсияэре сформировано четыре избирательных округа. В других местных самоуправлениях по одному избирательному округу”, — отметил Койтмяэ.