Экономика
17.08.2021, 20:21

Бизнесмена признали виновным в незаконной выдаче быстрых кредитов

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Foto: Vallo Kruuser
На прошлой неделе Харьюский уездный суд признал виновным Сергея Анкиповича (47) и его фирму OÜ Autopant (сейчас OÜ B8B) в незаконной коммерческой деятельности, сообщает Eesti Ekspress.

На OÜ Autopant было наложено денежное взыскание в размере 300 000 евро. Кроме этого суд конфисковал у фирмы 605 000 евро криминальной прибыли, для чего была наложена ипотека на принадлежащую фирме недвижимость. Анкипович как руководитель предприятия был наказан штрафом в размере 2500 евро.

Согласно обвинению, в 2016-2019 гг Autopant заключила как минимум 900 договоров быстрого займа. Люди переписывали на Autopant свои легковые автомобили, которыми могли продолжать пользоваться. Взамен они получали кредит в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч евро под средний процент 4,1 в месяц.

Сумма выданных кредитов составляет около 2,7 евро, криминальная прибыль — больше миллиона.

Суд согласился с прокуратурой, что для выдачи таких кредитов Autopant должна была иметь разрешение финансовой инспекции. Фирма пыталась получить разрешение, но инспекция его не выдала.

Защита подсудимого намерена обжаловать приговор.

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