В порту Хельсинки в багажнике авто обнаружили наркотики, оружие и находящегося в розыске эстонца

Все началось с того, что в результате проведения рутинного экспресс-теста женщине, которая управляла авто, у пограничников возникло подозрение, что она может находиться в состоянии наркотического опьянения.

На место была вызвана полиция. Стражи порядка обнаружили на заднем сиденье автомобиля таблетки с содержанием наркотического вещества, но главный сюрприз ждал их в багажнике. Когда они его открыли, то увидели в нем мужчину. Оказалось, что он находится в розыске и ему запрещен въезд в Финляндию. Кроме этого в багажнике было несколько единиц различного огнестрельного оружия и сотни таблеток с содержанием наркотического вещества.