Совращение ребенка: обвинительный приговор Пеэтеру Хельме вступил в силу

”Государственный суд берет дело на рассмотрение только в случае, если при разрешении дела в уездном и окружном судах возникли серьезные правовые проблемы, либо если это необходимо для выравнивания и развития судебной практики. В данном случае такие основания отсутствовали”, — пояснил пресс-секретарь госсуда Арно Пыдер.