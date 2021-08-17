17.08.2021, 14:29
Совращение ребенка: обвинительный приговор Пеэтеру Хельме вступил в силу(11)
Foto: Jaanus Lensment
Государственный суд не взял в производство жалобу защитника Пеэтера Хельме, в связи с чем вступил в силу обвинительный приговор окружного суда, которым Хельме признан виновным в попытке сексуального совращения ребенка.
”Государственный суд берет дело на рассмотрение только в случае, если при разрешении дела в уездном и окружном судах возникли серьезные правовые проблемы, либо если это необходимо для выравнивания и развития судебной практики. В данном случае такие основания отсутствовали”, — пояснил пресс-секретарь госсуда Арно Пыдер.
Таки образом остается в силе решение окружного суда от 10 июня, который оставил без изменений решение суда первой инстанции. 30 ноября 2020 года решением Харьюского уездного суда Хельме был признан виновным в сексуальном совращении ребенка и наказан одним годом и четырьмя месяцами тюрьмы условно.