Введение COVID-паспортов сократило число посетителей кинотеатров и спа

По словам исполнительного директора сети Forum Cinemas Кристьяна Конго, за последнюю неделю число посетителей сократилось на 40%: погода хоть и благоволит посещению кинотеатров, но внедрение паспортов вакцинации отрицательно сказалось на посещаемости.

Член правления Kalev Spa Пирет Бетлем сообщила, что за неделю посещаемость снизилась на 20%, хотя она признает, что она может зависить от различных обстоятельств.

"В нашем случае никогда не знаешь, от чего это зависит. Думаем, что COVID-паспорта — одна из причин. Неделю назад были соревнования Ironman, поэтому клиентов было много. По нашей оценке, на 20-25% снижение продаж обусловила неразбериха с проверкой COVID-паспортов", — сказала Бетлем.