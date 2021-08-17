Fermi Energia приступила к подготовке кадров для будущей эстонской АЭС(21)
Первый стипендиат — Райнер Келк — будет учиться в магистратуре на факультете ядерной инженерии по совместной программе Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ). Последняя занимает 4-е место в мире в рейтинге лучших университетов мира в области инженерных и технических наук. В числе наиболее известных выпускников данного вуза — первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рёнтген (первооткрыватель рентгеновского излучения) и один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии по физике — Альберт Эйнштейн.
”Учитывая высокую стоимость жизни в Швейцарии, стипендия Fermi Energia открывает для меня уникальную возможность сосредоточится на самом главном в образовании — на учебе. Я учусь на благо Эстонии, у меня есть конкретное желание вернутся назад и поучаствовать в проекте десятилетия (планируемый для Эстонии проект малой АЭС с модульным реактором — прим.)”, — отметил Келк.
По словам вице-президента Европейского атомного сообщества и члена правления Fermi Energia Хенри Ормуса, чтобы создать лучшее будущее, нужны люди, которые смогут это сделать. ”Нам нужны компетентные специалисты в области атомной энергетики. Первый шаг — это образование. Для того, чтобы строить малые ядерные реакторы, нет необходимости в армии физиков-ядерщиков, но 30–50 специалистов в области ядерной энергетики в следующие 10 лет нужно будет обучить. Нам потребуются: физики, химики, специалисты радиационной защиты и ядерной безопасности. Конечно, всегда можно привести иностранных специалистов, но мы в Fermi Energia хотим инвестировать в эстонскую молодежь и их будущее”, — пояснил Ормус.
Вторым стипендиатом стал Михкель Аавик, который поступил в магистратуру на европейскую программу обучения ядерной инженерии. Первый университет, в котором он будет учиться — Политехнический университет Каталонии (UPC). Вуз входит в число 50 лучших университетов мира в области энергетики и инженерии. Далее он продолжит обучение в Технологическом институте Гренобля или в Университете Париж-Сакле.
Михкель Аавик отметил, что стипендия Fermi Energia для него, безусловно, очень важна, так как образование платное, к тому же нужно будет покрывать и остальные бытовые расходы.
”Для того чтобы через несколько лет вернуться в Эстонию и начать здесь работать, нужно чтобы эстонское правительство, парламент и народ Эстонии в целом пришли к единому пониманию, что строительство АЭС — целесообразно. После этого можно будет запускать масштабные процессы подготовки к строительству станции”, — заметил Аавик.
Стипендия Fermi Energia будет выплачиваться в течение двух академических лет (2х10 месяцев), ее размер составит 1000 евро в месяц.