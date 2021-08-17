В Центре русской культуры в среду откроется правовая аптека. Будет возможность сделать прививку

Временный пункт вакцинации работает без предварительной регистрации. Вакцинацию организуют работники медицинского центра Qvalitas.

”В этот раз кроме бесплатной юридической помощи Союз юристов Эстонии предлагает всем желающим вакцинироваться от COVID. Кроме этого, на этой неделе в Кесклинне в сотрудничестве с Ляэне-Таллиннской центральной больницей начал работу автобус вакцинации”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Консультирование в правовой аптеке можно будет получить по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, право наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, ведение исполнительного производства, требования к исковым заявлениям при обращении в суд, споры по защите прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, договорное и обязательственное право, банкротство.

Приглашаются все нуждающиеся в помощи. Бесплатные юридические консультации проходят на эстонском и русском языке. Все желающие обслуживаются в порядке живой очереди. Предварительно регистрироваться не нужно.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.juristideliit.ee или получить по телефону 6313002 и 6314466.

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