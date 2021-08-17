Встреча лидеров партий для обсуждения ситуации с президентскими выборами не состоялась

Напомним, что на своей встрече с той же повесткой дня в прошлый понедельник ведущие политики Эстонии не пришли к консенсусу, и поэтому была назначена новая встреча.

К сегодняшнему дню складывается такая ситуация, что, скорее всего, в Рийгикогу 30 августа президент выбран не будет.