17.08.2021, 07:34
В Эстонии будет установлен памятник лесным братьям(32)
Монумент представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех лесных братьев, которые несут на руках держащую эстонский флаг женщину. В основу идеи легло творчество лесного брата Хуго Стурма.
Скульптура и памятные скамейки будут располагаться в волости Мынисте Выруского уезда, на территории мемориального комплекса "Эстонский дом".
Открытие состоится 22 августа. Представить памятник планировалось весной, но церемония была отложена из-за коронавируса