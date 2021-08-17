За сутки пострадал годовалый ребенок и еще четверо детей! Подробности пяти ДТП с тяжелыми последствиями

В 12.49 в Таллинне на площади Вабадузе автобус Iveco Crossway, за рулем которого находился 51-летний мужчина, совершал разворот, в ходе которого опрокинулась находившаяся в центре автобуса детская коляска. Пристегнутая в коляске годовалая девочка доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

В 13.10 в Маарду на перекрестке ул.Кеэмикуте и Ноорте автомобиль Subaru XV, которым управлял 75-летний мужчина, сбил пересекавшего на самокате проезжую часть на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 16.25 в Таллинне на перекрестке Меривялья и Рандвере теэ 37-летняя женщина выехала на Honda Civic на встречную полосу движения и столкнулась с шедшим навстречу автомобилем Kia Sorento (за рулем 36-летний мужчина) и Audi A7 (водитель — 46-летний мужчина). Водителя Honda доставили в больницу, находившихся в Kia 5- и 8-летнюю девочек — в детскую больницу. Полиция просит очевидцев связаться по телефону 612 3000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

В 16.30 в Хаапсалу на перекрестке Таллиннского шоссе и ул. Казе 25-летний мужчина на Volkswagen Passat сбил на пешеходном переходе пересекавшую проезжую часть 40-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 18.38 в Таллинне на Мустамяэ теэ 25-летний водитель на BMW 330D задел перебегавшую по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора 11-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу.

За сутки было задержано двое водителей в состоянии наркотического и трое - в состоянии алкогольного опьянения.