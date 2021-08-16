В Эстонии число безработных выше, чем до пандемии. Но и число вакансий очень большое

В Эстонии сейчас на 10 000 безработных больше, чем было до начала пандемии.

"По сравнению с другими странами Евросоюза уровень безработицы в Эстонии поднялся быстрее, но, как и всегда, мы быстрее восстанавливаемся, так как рынок труда у нас мобильный и гибкий. Это и помогает привлечь людей обратно на работу за короткий срок времени и успешнее справиться с кризисом", - сказал аналитик Центрального союза работодателей Рауль Арон.

"Но кризис больше всего повлиял на количество безработных в Таллинне и Харьюмаа, где больше всего развиты сферы питания, туризма и обслуживания. Именно в Таллинне и Харьюмаа рост темпов безработицы был самый высокий", - пояснила представитель Кассы по безработице Катрин Лийваметс.

В то же время наблюдается рост спроса на рабочую силу, о чем свидетельствует рекордное добавление объявлений о вакансиях в базу данных Кассы по безработице. На данный момент имеется более 6000 открытых вакансий. Больше всего работников не хватает в ИТ-сфере и медицине.