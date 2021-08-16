ВИДЕО Delfi | Татьяна Стольфат — о возможном исходе вотума недоверия Райк: не люблю говорить гоп, пока не перепрыгну

На вопрос, пройдет ли вотум недоверия, Стольфат улыбается. “Не люблю говорить гоп, пока не перепрыгну. Оставлю этот вопрос открытым. Ответы все узнают после начала сессии в 19:15”, — говорит Стольфат.

На предстоящем заседании горсобрания в повестке дня значатся также выборы нового мэра Нарвы, чья кандидатура буже известна — это городской секретарь Антс Лийметс. Через два месяца центристы выдвинут на этот пост Михаила Стальнухина.

“Посмотрим, какая будет расстановка сил в октябре”, — говорит председатель горсобрания, подчеркивая, что сейчас результаты выборов предугадать очень сложно. Возможна ли сотрудничество центристской фракции с EKRE?

“Я абсолютно даю себе отчет в том, что это политика. Если на государственном уровне данная совместная работа имеет место быть, то почему она не может быть на городском уровне? — задается вопросом Стольфат. — Все зависит от договоренностей, от целей, которые ставятся перед депутатами на будущий созыв. Поэтому как и с любой другой партией, либо списком нарвский округ Центристской партии, конечно, готов сотрудничать. В этом я не вижу ничего плохого. Политика она и состоит из умения договариваться”.

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