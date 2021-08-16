ЧП и криминал
16.08.2021, 16:55

Подобранный на улице пьяный мужчина скончался в полицейской машине

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Hukkunud mehe vanuseks on 61 aastat.
Hukkunud mehe vanuseks on 61 aastat.
Foto: Argo Ingver
В понедельник в первой половине дня Центр тревоги получил сообщение, что на парковке у магазина на улице Ребазе в Тарту спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили у 49-летнего мужчины, который был им уже известен, тяжелую степень опьянения. Несмотря на это мужчина был в сознании и его отправили протрезвиться в Тартускую тюрьму.

Однако по прибытии туда полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует. Полицейские вместе с медиком Тартуской тюрьмы начали реанимировать мужчину, но его не удалось спасти.

Точную причину смерти выяснит вскрытие.Полиция проыерит детали инцидента и действия сотрудников полиции при оценке состояния покойного.

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