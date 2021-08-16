16.08.2021, 16:55
Подобранный на улице пьяный мужчина скончался в полицейской машине(32)
Foto: Argo Ingver
В понедельник в первой половине дня Центр тревоги получил сообщение, что на парковке у магазина на улице Ребазе в Тарту спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили у 49-летнего мужчины, который был им уже известен, тяжелую степень опьянения. Несмотря на это мужчина был в сознании и его отправили протрезвиться в Тартускую тюрьму.
Однако по прибытии туда полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует. Полицейские вместе с медиком Тартуской тюрьмы начали реанимировать мужчину, но его не удалось спасти.
Точную причину смерти выяснит вскрытие.Полиция проыерит детали инцидента и действия сотрудников полиции при оценке состояния покойного.