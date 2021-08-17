Аналитик: средняя зарплата в этом году значительно вырастет

По данным Департамента статистики, количество работников во втором квартале осталось примерно на уровне первого квартала. Было занято на 11 000 человек больше, чем год назад, но на 9 000 меньше, чем два года назад.

За год занятость снизилась в Таллинне, но увеличилась в сельской местности, на юге Эстонии. По данным регистра трудовой занятости, в здравоохранении и ИТ-сфере занятость возросла, в то время как в сфере туризма спрос на рабочую силу по-прежнему остаётся невысоким.

Несмотря на чрезвычайно быстрый экономический рост, потребуется довольно много времени, чтобы уровень безработицы достиг докризисного уровня. Добавленная стоимость растёт в основном в капиталоёмких отраслях, в то время как многие трудоёмкие виды деятельности всё ещё борются с низким спросом. Третья волна коронавируса снова увеличит риски в ряде трудоёмких секторов, при этом мы не ожидаем осенью полного закрытия экономики в базовом сценарии нашего прогноза.

Нехватка рабочей силы ощущается во всех сферах

Безработица будет продолжать снижаться в этом и следующем году. Спрос на новых работников значительно вырос в последние месяцы как в промышленности, так и в сфере услуг. Больше всего помощь Кассы по безработице в поиске работников требовалась в промышленности и торговле. По словам предпринимателей, дефицит рабочей силы находится на докризисном уровне в промышленности, сфере услуг и строительстве. Около 30% предпринимателей считают нехватку рабочей силы самым большим препятствием для развития.

Столь большой дефицит рабочей силы при сохраняющемся высоком уровне безработицы свидетельствует о несовпадении требований вакантных рабочих мест и квалификации людей, ищущих работу. Часто не подходит и местожительство соискателей. 44% безработных имеют начальное, основное или среднее образование без определённой специальности.

Нехватка рабочей силы способствует быстрому росту заработной платы. По оценкам Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году вырастет на 6%. Рост заработной платы продолжает опережать рост цен, в то время как рост покупательной способности работников значительно ниже, чем до кризиса.